Суд арештував яхту, котра належить Віктору Медведчуку

Судно порушило порядок в'їзду/виїзду до Криму

Судно порушило порядок в'їзду/виїзду до Криму

Фото з відкритих джерел

Херсонський міський суд наклав арешт на українське судно-порушник порядку в'їзду/виїзду на окупований півострів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Суд наклав арешт на одне з суден, що, згідно з документами, котрі є в наявності Служби безпеки України, належить Віктору Медведчуку. Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ прийняв Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня.

Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). У тому числі мова йде про заходи у порти тимчасово анексованого Криму. Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, - йдеться в повідомленні.

Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходжень суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

На даний момент триває досудове розслідування за: ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, у Києві спецназ штурмує охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком. На базі охоронної фірми "Шторм" на Трухановому острові у Києві правоохоронці проводять обшуки.

Згодом в поліції розповіли, чому прийшли з обшуками на базу охоронної фірми Медведчука. Слідчі дії на одній із баз у Києві проводяться через захоплення землі.