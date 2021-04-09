08:59  09 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
17:36  09 квітня
ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині
19:10  09 квітня
Доба в ООС: один обстріл з гранатометів
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2021, 17:04 17

Суд арештував яхту, котра належить Віктору Медведчуку

09 квітня 2021, 17:04 17
Читайте также на русском языке
Судно порушило порядок в'їзду/виїзду до Криму
Судно порушило порядок в'їзду/виїзду до Криму
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Херсонський міський суд наклав арешт на українське судно-порушник порядку в'їзду/виїзду на окупований півострів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Суд наклав арешт на одне з суден, що, згідно з документами, котрі є в наявності Служби безпеки України, належить Віктору Медведчуку. Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ прийняв Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня.

Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). У тому числі мова йде про заходи у порти тимчасово анексованого Криму. Тож в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, - йдеться в повідомленні.

Загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходжень суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

На даний момент триває досудове розслідування за: ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, у Києві спецназ штурмує охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком. На базі охоронної фірми "Шторм" на Трухановому острові у Києві правоохоронці проводять обшуки.

Згодом в поліції розповіли, чому прийшли з обшуками на базу охоронної фірми Медведчука. Слідчі дії на одній із баз у Києві проводяться через захоплення землі.

суд СБУ арешт судно Херсон Віктор Медведчук

Справа книги про Стуса: суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн
08 квітня 2021, 19:45
Родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії — ЗМІ
08 квітня 2021, 15:08
У РНБО сказали, скільки готувались санкції проти Медведчука й Козака
07 квітня 2021, 16:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua