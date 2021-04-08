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08 квітня 2021, 15:08 3913

Родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії — ЗМІ

08 квітня 2021, 15:08 3913
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Вони спеціалізуються на переробці та продажу нафти і нафтопродуктів або пов'язані із цією галуззю
Вони спеціалізуються на переробці та продажу нафти і нафтопродуктів або пов'язані із цією галуззю
Фото: із відкритих джерел
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Сім’я народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Російській Федерації, зокрема, "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", який потрапив під українські санкції та забезпечує нафтопродуктами проросійських бойовиків ОРДЛО.

Про це повідомляють журналісти програми розслідувань "Схеми" із посиланням на дані реєстру юридичних осіб РФ, передає RegioNews.

Відомо, що 5 квітня 2021 року російська компанія "Юг Энерго", яку контролює дружина Медведчука Оксана Марченко, змінила своїх власників.

Частку 93% фірми тепер контролює російське ООО "Петон инвест технолоджи".

Це дочірня компанія "Науково-дослідного проектного інституту нафти та газу "Петон”, який є крупним підрядником "Газпрому”. У 2016-му "Петон” отримав замовлень від державної компанії на 180 мільярдів рублів (близько 2,7 мільярди доларів), а також спільно з "Газпромом” будує найбільший у Росії Амурський газопереробний завод на кордоні з Китаєм, який планується запустити у 2021 році. Вартість цього проєкту "Газпром” оцінював у 20 мільярдів євро”, - розповідають журналісти.

Повідомляється, що власниками фірми, яка стала власником заводу Медведчука , є двоє громадян Росії.

Частку у 80 відсотків контролює бізнесмен та науковець із Уфи Ігор Мнушкін, який заснував компанію у 1990 році. Частка у 20 відсотків у 2017 році відійшла Андрію Гранкіну.

Російське видання "Ведомости" повідомляло, що Гранкін до переходу у "Петон" очолював головне управління Росгвардії у Москві, а ще раніше був помічником колишнього міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева.

Оскільки "Юг Энерго" є "материнською" компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, родина Медведчука втратила контроль і ще над пятьма підприємствами.

Мова йде про ТД "НЗНП" (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник), "НЗНП Инжиниринг" (будівельна і проєктувальна компанія), "Роузвуд Шиппинг" (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) та АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Останній, за даними Ради нацбезпеки і оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО.

При цьому родини нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд", яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн)", - повідомляють "Схеми".

Засновниками ООО "НЗНП Трейд" так само залишається цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк (25 відсотків), АО "Ренессанс" Оксани Марченко (61 відсотків) і АО "Финконсалтпро" (14 відсотків).

Нагадаємо, 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака, а 19 лютого рішенням РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції ввели через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

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