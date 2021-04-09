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09 квітня 2021, 14:54 11

В поліції розповіли, чому прийшли з обшуками на базу охоронної фірми Медведчука

09 квітня 2021, 14:54 11
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Слідчі дії на одній із баз у Києві проводяться через захоплення землі
Слідчі дії на одній із баз у Києві проводяться через захоплення землі
Фото: Ліга.нет
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Правоохоронці проводять слідчі дії на базі охоронної фірми “Шторм” на Трухановому острові у Києві в рамках кримінальної справи, яку відкрили за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Сьогодні, 9 квітня, на підставі ухвали суду працівники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та прокуратури за участю фахівців КМДА, екоінспекції та Держгеокадастру проводять огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до проведення слідчих дій також були залучені працівники водної поліції та полку поліції особливого призначення.

Поширена деякими ЗМІ та особами інформація щодо штурмування бази та використання при цьому сил авіації не відповідає дійсності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкрите за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві спецназ штурмує охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком.

Київ поліція правоохоронці обшуки кримінальна справа

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