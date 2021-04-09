Суд арестовал яхту, которая принадлежит Виктору Медведчуку

Судно нарушило порядок въезда/выезда в Крым

Судно нарушило порядок въезда/выезда в Крым

Фото из открытых источников

Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно-нарушитель порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля.

В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты временно аннексированного Крыма. Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - говорится в сообщении.

В целом следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова.

На данный момент продолжается досудебное расследование по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Киеве спецназ штурмует охранную фирму, которую связывают с Медведчуком. На базе охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове в Киеве правоохранители проводят обыски.

Впоследствии в полиции рассказали, почему пришли с обысками на базу охранной фирмы Медведчука. Следственные действия на одной из баз в Киеве проводятся из-за захвата земли.