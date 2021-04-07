У РНБО сказали, скільки готувались санкції проти Медведчука й Козака

Там наголосили, що РНБО не єдиний орган, який займається цим питанням

Там наголосили, що РНБО не єдиний орган, який займається цим питанням

Офіс президента

Запровадження санкцій проти народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука та Тараса Козака готувалось різними правоохоронними структурами від 6 до 8 місяців.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю виданню "LB.ua", пише RegioNews.

"Процес ніколи не зупинявся. Якщо йдеться про останні рішення, які набули розголосу (запровадження санкцій проти нардепів від ОПЗЖ Медведчука, Козака, телеканалів та компаній, пов’язаних з ними, – ред.), то це шість-вісім місяців. Це не такий процес, який можна зробити за день-два, це кропітка робота, яка передбачає збір інформації, її перевірку, верифікацію тощо", - заявив Данілов.

Крім того, він додав, що РНБО не єдиний орган, який займається цим питанням.

"Є Служба зовнішньої розвідки, яка нам допомагає, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки, величезна кількість інституцій, які спільно з нами виконують державну справу. І вважати, що за цим стоїть тільки РНБО – не зовсім коректно", - наголосив секретар Радбезу.

Нагадаємо, 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака, а 19 лютого рішенням РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції ввели через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.