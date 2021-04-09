У столиці призупинили набір першокласників до шкіл: у чому причина

Поки невідомо, на скільки відтермінований набір

Поки невідомо, на скільки відтермінований набір

Фото: Рixabay

У столиці призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки невідомо, на скільки відтермінований набір.

Як пише RegioNews, відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднене на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня ввели жорсткий локдаун.