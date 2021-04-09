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09 квітня 2021, 10:47 1309

У столиці призупинили набір першокласників до шкіл: у чому причина

09 квітня 2021, 10:47 1309
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Поки невідомо, на скільки відтермінований набір
Поки невідомо, на скільки відтермінований набір
Фото: Рixabay
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У столиці призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки невідомо, на скільки відтермінований набір.

Як пише RegioNews, відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднене на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня ввели жорсткий локдаун.

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