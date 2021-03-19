Суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян

На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів

На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів

Фото з відкритих джерел

Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.

Відповідне рішення було ухвалене за позовом громадянина, який оскаржував указ Президента від 2 лютого поточного року про застосування санкцій відносно телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна",

Зазначається, що під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина, - йдеться у повідомленні.

Повний текст рішення буде виготовлено протягом п’яти робочих днів. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного суду протягом 30 днів із дня складання повного тексту рішення.

У суді нагадали, що на розгляді КАС ВС, окрім зазначеної заяви, перебувають ще 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ Президента про санкції відносно телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

КАС ВС завершив розгляд однієї зі справ щодо застосування санкцій до телеканалів 19 березня 2021 року Касаційний... Posted by Верховний Суд on Friday, March 19, 2021

Як повідомлялося, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді. До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.