В Запорізькій області школярка випала з вікна
Дівчина була напідпитку
Дівчина була напідпитку
У Енергодарі Запорізької області 15-річна дівчина випала з вікна 2 поверху. В результаті падіння вона отримала травму.
Про це пише RegioNews із посиланням на прес-службу Нацполіції Запорізької області.
Подія сталася 9 квітня о 6 годині ранку на проспекті Будівельників. Про те, що дівчина-підліток випала з вікна до поліції, повідомили медики.
Зазначається, що постраждала випала з вікна власної квартири.
"Дівчина отримала закритий перелом п’яти. Медичним оглядом встановлено, що потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Триває перевірка. Відносно матері дівчини складені протоколи за ст. 184 і 180 КУпАП", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, в Одесі 15-річна школярка вкоротила собі віку - стрибнула з вікна багатоповерхівки.
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