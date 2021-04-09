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09 квітня 2021, 11:43 864

В Запорізькій області школярка випала з вікна

09 квітня 2021, 11:43 864
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Дівчина була напідпитку
Дівчина була напідпитку
Фото: Нацполіція
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У Енергодарі Запорізької області 15-річна дівчина випала з вікна 2 поверху. В результаті падіння вона отримала травму.

Про це пише RegioNews із посиланням на прес-службу Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася 9 квітня о 6 годині ранку на проспекті Будівельників. Про те, що дівчина-підліток випала з вікна до поліції, повідомили медики.

Зазначається, що постраждала випала з вікна власної квартири.

"Дівчина отримала закритий перелом п’яти. Медичним оглядом встановлено, що потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Триває перевірка. Відносно матері дівчини складені протоколи за ст. 184 і 180 КУпАП", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, в Одесі 15-річна школярка вкоротила собі віку - стрибнула з вікна багатоповерхівки.

Україна поліція алкоголь медики Запорізька область

 
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