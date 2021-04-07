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07 квітня 2021, 10:58 13

Тупицький знову не прийшов на суд, де йому мали обирати запобіжний захід

07 квітня 2021, 10:58 13
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Він не прийшов через хворобу матері
Він не прийшов через хворобу матері
Фото з відкритих джерел
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Олександр Тупицький, який був звільнений указом президента з посади судді Конституційного суду, не з'явився на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

7 квітня мало відбутися засідання під головуванням судді Сергія Вовка щодо розгляду клопотання прокуратури про обрання Тупицькому запобіжного заходу у вигляді застави у 45 тис. грн.

На засідання з'явилися двоє його адвокатів. Вони повідомили суд, що сьогодні вночі у його 81-річної матері відбулося загострення тяжкої хвороби, якою вона хворіє вже кілька років. У зв'язку з цим Тупицький поїхав до неї у Черкаси.

"Захисники попросили суд відкласти засідання на дату після 14 квітня, оскільки з 12 по 14 квітня Тупицький має взяти участь у засіданнях в Конституційному та Верховному судах, а також у Голосіївському райсуді Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня.

суд Україна Конституційний суд КСУ Олександр Тупицький

 
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