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07 квітня 2021, 12:48 419

Рішення про зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців визнали неконституційним

07 квітня 2021, 12:48 419
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Конституційна скарга з приводу цього питання перебувала на розгляді суду з вересня 2018 року
Конституційна скарга з приводу цього питання перебувала на розгляді суду з вересня 2018 року
Рixabay
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Конституційний суд визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram, передає RegioNews.

"Конституційний суд (Другий сенат) сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - зазначила народний депутат.

Відповідно до цього документу, з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим законом.

"У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників. Конституційний суд погодився із позицією скаржників", - підкреслюється у повідомленні.

Конституційна скарга перебувала на розгляді суду з вересня 2018 року.

Нагадаємо, у Раді сказали, коли можуть ухвалити закон про реформу КСУ.

суд Україна гроші КСУ Чорнобиль

 
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