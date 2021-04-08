Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ
Конституционность указов Президента Зеленского об отстранении от должности судьи и председателя КСУ Александра Тупицкого и об увольнении с поста его же и судьи этого суда Александра Касминина обжаловали в Конституционный Суд.
Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов Президента Украины об отстранении от должности Тупицкого О. и об освобождении от должности Тупицкого О. и Касминина А., - написала Совгиря.
Фамилии депутатов, которые внесли представления, не обнародованы.
Вместе с тем, на сайте КСУ, речь идет о представление 49 народных депутатов. Уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление - нардеп Сергей Власенко. Также обнародован текст представления.
Как сообщалось, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.