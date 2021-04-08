Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ

Представление поступило от 49 депутатов

Представление поступило от 49 депутатов

Фото из открытых источников

Конституционность указов Президента Зеленского об отстранении от должности судьи и председателя КСУ Александра Тупицкого и об увольнении с поста его же и судьи этого суда Александра Касминина обжаловали в Конституционный Суд.

Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов Президента Украины об отстранении от должности Тупицкого О. и об освобождении от должности Тупицкого О. и Касминина А., - написала Совгиря.

Фамилии депутатов, которые внесли представления, не обнародованы.

Вместе с тем, на сайте КСУ, речь идет о представление 49 народных депутатов. Уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление - нардеп Сергей Власенко. Также обнародован текст представления.

Как сообщалось, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.

В этот день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.