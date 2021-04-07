Довибори в раду: ЦВК чекає даних від судів для встановлення результатів

Відповідні рішення судів можуть вплинути на остаточні відомості

Відповідні рішення судів можуть вплинути на остаточні відомості

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Центральна виборча комісія очікує відомостей про наявність судових позовів щодо проміжних виборів народних депутатів у одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) та рішень судів щодо ситуації в окрузі №87 (Івано-Франківська область).

Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко на засіданні комісії у середу, повідомляє RegioNews.

Щодо 50-го виборчого округу Центральна виборча комісія сьогодні очікує відомості від суду щодо наявності чи відсутності судових процесів за результатами дій окружної виборчої комісії в цьому окрузі, - зазначив він.

Якщо таких позовів немає, то, за словами Діденка, ЦВК переходитиме до встановлення офіційних результатів виборів на 50-му окрузі.

Водночас він зауважив, що на 87-му окрузі наразі тривають судові розгляди "в значній кількості справ".

Відповідні рішення судів можуть вплинути на остаточні відомості, які будуть занесені до протоколу про результати виборів, - підкреслив голова ЦВК.

Він нагадав, що рішення судів є обов'язковими, у тому числі й для ЦВК.

Центральна виборча комісія сподівається якнайшвидше отримати ці рішення судів і вже з їхнім урахуванням вживати наступні кроки для того, щоб встановити результати виборів у цьому окрузі, - пояснив Діденко.

Як повідомлялося, 5 квітня у ЦВК розповіли, коли оголосять переможця виборів на Івано-Франківщині. За заявами про порушення там розслідують 17 кримінальних справ.

Раніше, 2 квітня, щодо довиборів на Донеччині ЦВК прийняла уточнений протокол від ОВК №50. Попередній протокол про результати виборів ЦВК прийняла 30 березня.