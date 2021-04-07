Довыборы в раду: ЦИК ждет данных от судов для установления результатов

Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения

Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия ожидает сведений о наличии судебных исков о промежуточных выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) и решений судов относительно ситуации в округе №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом рассказал председатель ЦИК Олег Диденко на заседании комиссии в среду, сообщает RegioNews.

в Отношении 50-го избирательного округа Центральная избирательная комиссия сегодня ожидает сведения от суда о наличии или отсутствии судебных процессов по результатам действий окружной избирательной комиссии в этом округе, - отметил он.

Если таких исков нет, то, по словам Диденко, ЦИК будет переходить к установлению официальных результатов выборов на 50-м округе.

в то же Время он отметил, что на 87-м округе в настоящее время продолжаются судебные разбирательства "в значительном количестве дел".

Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения, которые будут занесены в протокол о результатах выборов, - подчеркнул председатель ЦИК.

Он напомнил, что решения судов являются обов'обязательными, в том числе и для ЦИК.

Центральная избирательная комиссия надеется как можно скорее получить эти решения судов и уже с их учетом предпринимать следующие шаги для того, чтобы установить результаты выборов в этом округе, - пояснил Диденко.

Как сообщалось, 5 апреля в ЦИК рассказали, когда объявят победителя выборов на Ивано-Франковщине. По заявлениям о нарушениях там расследуется 17 уголовных дел.

Ранее, 2 апреля, по довыборов на Донетчине ЦИК приняла уточненный протокол от ОИК №50. Предыдущий протокол о результатах выборов ЦИК приняла 30 марта.