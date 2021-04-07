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07 апреля 2021, 19:07 11

Довыборы в раду: ЦИК ждет данных от судов для установления результатов

07 апреля 2021, 19:07 11
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Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения
Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения
Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия ожидает сведений о наличии судебных исков о промежуточных выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) и решений судов относительно ситуации в округе №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом рассказал председатель ЦИК Олег Диденко на заседании комиссии в среду, сообщает RegioNews.

в Отношении 50-го избирательного округа Центральная избирательная комиссия сегодня ожидает сведения от суда о наличии или отсутствии судебных процессов по результатам действий окружной избирательной комиссии в этом округе, - отметил он.

Если таких исков нет, то, по словам Диденко, ЦИК будет переходить к установлению официальных результатов выборов на 50-м округе.

в то же Время он отметил, что на 87-м округе в настоящее время продолжаются судебные разбирательства "в значительном количестве дел".

Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения, которые будут занесены в протокол о результатах выборов, - подчеркнул председатель ЦИК.

Он напомнил, что решения судов являются обов'обязательными, в том числе и для ЦИК.

Центральная избирательная комиссия надеется как можно скорее получить эти решения судов и уже с их учетом предпринимать следующие шаги для того, чтобы установить результаты выборов в этом округе, - пояснил Диденко.

Как сообщалось, 5 апреля в ЦИК рассказали, когда объявят победителя выборов на Ивано-Франковщине. По заявлениям о нарушениях там расследуется 17 уголовных дел.

Ранее, 2 апреля, по довыборов на Донетчине ЦИК приняла уточненный протокол от ОИК №50. Предыдущий протокол о результатах выборов ЦИК приняла 30 марта.

суд Прикарпатье Донецкая область ЦИК результат довыборы

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