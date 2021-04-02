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02 квітня 2021, 14:27 44

Довибори на Донеччині: ЦВК прийняла уточнений протокол від ОВК №50

02 квітня 2021, 14:27 44
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Попередній протокол про результати виборів ЦВК прийняла 30 березня
Попередній протокол про результати виборів ЦВК прийняла 30 березня
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання уточнений протокол про результати проміжних виборів у окрузі №50 в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

30 березня після опрацювання протоколу про підсумки голосування в окрузі №50 ЦВК виявила у ньому помилки і неточності. Комісія доручила ОВК не пізніше 15:00 2 квітня скласти та надати уточнений протокол", - розповіли в ЦВК.

Відомості уточненого протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії округу №50.

Комісія має встановити підсумки голосування на проміжних виборах народних депутатів 28 березня

Ми прийняли уточнений протокол ОВК № 50, він знову буде опрацьований, будемо реагувати за результатами опрацювання, якщо в цьому буде необхідність”, - розповів голова ЦВК Олег Діденко.

Нагадаємо, 30 березня ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.

ЦВК Донецька область вибори голосування протокол

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