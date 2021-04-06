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06 квітня 2021, 16:23 40

Апеляція відмовила у скасуванні першої сесії чинної Чернівецької міськради

06 квітня 2021, 16:23 40
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Але рішення може бути оскаржене в касаційному порядку
Але рішення може бути оскаржене в касаційному порядку
Фото Галини Єреміци
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Позивачу, який досі вимагає скасувати першу сесію Чернівецької міськради 8-го скликання, сьогодні відмовлено в апеляції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на стрім журналістки Галини Єреміци з зали суду.

У Вінниці Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу депутатки Чернівецької міськради Аліни Олевич, яка судиться за визнання незаконним проведення першої сесії Чернівецької міськради.

Суддя зачитав коротке судове рішення сьогодні наприкінці судового засідання.

Апеляційну скаргу Олевич Аліни Анатоліївни залишити без задоволення, а рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 січня 2021 року – без змін. Постанова суду набирає чинності з дати її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку. Постанову суду в повному обсязі буде складено протягом 10 днів з моменту проголошення, – повідомив суддя.

Як повідомлялося, 26 січня у Чернівцях суд відмовив позивачу, який вимагав скасувати першу сесію міськради 8-го скликання. Позивач скористався правом апеляції.

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