У ЦВК розповіли, коли оголосять переможця виборів на Івано-Франківщині

За заявами про порушення там розслідують 17 кримінальних справ

За заявами про порушення там розслідують 17 кримінальних справ

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія зможе оголосити переможця проміжних виборів в окрузі № 87 лише після того, як появляться остаточні рішення судів щодо заяв про фальсифікації результатів голосування.

Про це під час засідання повідомив голова ЦВК Олег Діденко, передає RegioNews.

Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення. Є ознаки того, що зникла виборча документація, зокрема, виборчі бюлетені, що в кінцевому підсумку буде ставити під сумнів остаточні результати. Ситуація є саме такою", - сказав Діденко.

Він додав, що Центрвиборчком має намір дочекатися рішення судів, які зараз тривають, і лише тоді буде встановлювати результати виборів.

У свою чергу, голова ОВК № 87 розповів, що комісія буде діяти згідно з чинним законодавством і буде просити ЦВК внести зміни, якщо у судах дії ОВК визнають протиправними.

Він додав, що ОВК має встигнути скласти та подати протокол у визначені законом 12 днів, і невідомо, коли закінчаться судові процеси.

На що Олег Діденко зазначив, що все ж для остаточного оголошення результатів потрібно дочекатися рішення судів. ЦВК прийняла протокол ОВК для розгляду та опрацювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, на Івано-Франківщині розпочато 17 кримінальних проваджень через порушення на виборах.

Також на 87 окрузі суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях.

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