09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
08:11  05 квітня
За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 16:46 102

У ЦВК розповіли, коли оголосять переможця виборів на Івано-Франківщині

05 квітня 2021, 16:46 102
Читайте также на русском языке
За заявами про порушення там розслідують 17 кримінальних справ
За заявами про порушення там розслідують 17 кримінальних справ
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія зможе оголосити переможця проміжних виборів в окрузі № 87 лише після того, як появляться остаточні рішення судів щодо заяв про фальсифікації результатів голосування.

Про це під час засідання повідомив голова ЦВК Олег Діденко, передає RegioNews.

Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення. Є ознаки того, що зникла виборча документація, зокрема, виборчі бюлетені, що в кінцевому підсумку буде ставити під сумнів остаточні результати. Ситуація є саме такою", - сказав Діденко.

Він додав, що Центрвиборчком має намір дочекатися рішення судів, які зараз тривають, і лише тоді буде встановлювати результати виборів.

У свою чергу, голова ОВК № 87 розповів, що комісія буде діяти згідно з чинним законодавством і буде просити ЦВК внести зміни, якщо у судах дії ОВК визнають протиправними.

Він додав, що ОВК має встигнути скласти та подати протокол у визначені законом 12 днів, і невідомо, коли закінчаться судові процеси.

На що Олег Діденко зазначив, що все ж для остаточного оголошення результатів потрібно дочекатися рішення судів. ЦВК прийняла протокол ОВК для розгляду та опрацювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, на Івано-Франківщині розпочато 17 кримінальних проваджень через порушення на виборах.

Також на 87 окрузі суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях.

Читайте також: Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму.

вибори Івано-Франківськ голосування ЦВК результат ОВК

В Івано-Франківську підприємці знову протестували проти карантину
05 квітня 2021, 14:28
Проміжні вибори на Івано-Франківщині: розпочато 17 кримінальних проваджень
05 квітня 2021, 11:12
Довибори на 87 окрузі: суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях
05 квітня 2021, 08:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram