Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК

У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня

У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня

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Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про створення ПВК агенту НАБУ Євгена Шевченка. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 5 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Грати".

Шевченка взяли під варту одразу в залі суду. Він заявив, що у нього немає грошей на заставу, однак він розраховує на допомогу друзів.

У разі несплати застави, Шевченко перебуватиме в СІЗО до 24 травня.

"Суд врахував ризики, що Шевченко може ховатися від суду і слідства, впливати на свідків та підозрюваних у цій справі, знищувати докази і впливати на слідство і суд", - заявив телеграм-каналу PavlovskyNews прокурор.

Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.

У той же день у Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко разом з нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався поставками в Україну з Росії військових товарів.

Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечував свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.

26 березня Служба безпеки України вручила нардепу 8 скликання Семену Семенченку підозру у створенні незаконних збройних формувань.