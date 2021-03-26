Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про створення ПВК агенту НАБУ Євгена Шевченка. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 5 млн гривень.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Грати".
Шевченка взяли під варту одразу в залі суду. Він заявив, що у нього немає грошей на заставу, однак він розраховує на допомогу друзів.
У разі несплати застави, Шевченко перебуватиме в СІЗО до 24 травня.
"Суд врахував ризики, що Шевченко може ховатися від суду і слідства, впливати на свідків та підозрюваних у цій справі, знищувати докази і впливати на слідство і суд", - заявив телеграм-каналу PavlovskyNews прокурор.
Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.
У той же день у Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко разом з нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався поставками в Україну з Росії військових товарів.
Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечував свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.
26 березня Служба безпеки України вручила нардепу 8 скликання Семену Семенченку підозру у створенні незаконних збройних формувань.