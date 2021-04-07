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07 квітня 2021, 09:16 102

Звільнення Тупицького: Верховний суд відкрив справу щодо оскарження указу Зеленського

07 квітня 2021, 09:16 102
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Розгляд справ розпочнеться 29 квітня
Розгляд справ розпочнеться 29 квітня
Фото: з відкритих джерел
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на русском языке

Верховний суд України відкрив провадження у справах про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного суду, зокрема скандальновідомого голови КСУ Олександра Тупицького.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ВСУ.

У суді зазначили, що судовий позов від імені Тупицького прийняли ще 5 квітня. Судове засідання з розгляду справи призначено на 10:00 29 квітня.

Окрім того, 5 квітня судом також було отримано судовий позов від імені ще одного судді КСУ Олександра Касмініна. Розгляд справи призначено на 29 квітня 2021 року об 11:00.

Обидва судді оскаржують Указ Президента України від 27 березня 2021 року "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року про призначення позивів суддями КСУ.

Нагадаємо, раніше представник Зеленського заявив, що Тупицький вже не глава КСУ, його розпорядження не дійсні.

КСУ Олександр Тупицький суд ЗСУ президент

 
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