Звільнення Тупицького: Верховний суд відкрив справу щодо оскарження указу Зеленського

Розгляд справ розпочнеться 29 квітня

Розгляд справ розпочнеться 29 квітня

Фото: з відкритих джерел

Верховний суд України відкрив провадження у справах про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного суду, зокрема скандальновідомого голови КСУ Олександра Тупицького.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ВСУ.

У суді зазначили, що судовий позов від імені Тупицького прийняли ще 5 квітня. Судове засідання з розгляду справи призначено на 10:00 29 квітня.

Окрім того, 5 квітня судом також було отримано судовий позов від імені ще одного судді КСУ Олександра Касмініна. Розгляд справи призначено на 29 квітня 2021 року об 11:00.

Обидва судді оскаржують Указ Президента України від 27 березня 2021 року "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року про призначення позивів суддями КСУ.

Нагадаємо, раніше представник Зеленського заявив, що Тупицький вже не глава КСУ, його розпорядження не дійсні.