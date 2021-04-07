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07 апреля 2021, 15:07 233

Суд оставил Семенченко в СИЗО до 24 мая без права на залог

07 апреля 2021, 15:07 233
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Взять на поруки Семена Семенченко согласились около десяти человек
Взять на поруки Семена Семенченко согласились около десяти человек
Фото: из открытых источников
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Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов нардепа 8-го созыва Семена Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Страна.UA, передает RegioNews.

Суд разрешил Семенченко выйти из стеклянного бокса во время заседания и сидеть рядом с адвокатами.

Защитники Семена Семенченко заявили, что 26 марта он самостоятельно прибыл в Печерский суд на заседание, и нет никаких оснований держать его под стражей.

Также они отмечали, что Семенченко имеет трех несовершеннолетних сыновей, поэтому должен финансово их обеспечивать, а делать это в СИЗО он не сможет.

Взять на поруки Семена Семенченко согласились около десяти человек, в частности, нардеп нескольких созывов Степан Хмара.

Суд постановил оставить без изменений меру пресечения. Семенченко останется под арестом до 24 мая. По словам экс-нардепа, он не удивлен, что было принято такое решение.

Через две недели, если меня оставят под стражей, я обнародую данные по созданию военного формирования, в формировании которого меня обвиняют. Люди которые могут мыслить, понимают, что без одобрения СБУ такое формирование создать невозможно", - заявил Семенченко.

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.

6 апреля жена Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой о помощи.

суд СИЗО арест Семен Семенченко ЧВК

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