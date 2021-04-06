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06 квітня 2021, 16:20 2189

Дружина Семенченка звернулась до Зеленського з проханням про допомогу

06 квітня 2021, 16:20 2189
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Дружина нардепа 8 скликання і колишнього комбата батальйону “Донбас” Семена Семенченка звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням надати її чоловіку юриста із Офісу президента.

Відповідне звернення вона опублікувала у Facebook, передає RegioNews.

За її словами, Семен Семенченко "віддав для незалежності України все, ризикуючи своїм життям, а інколи життям своєї родини і власних дітей”.

Також вона розповіла, що 7 квітня об 11:00 апеляційний суд буде вирішувати, чи є Семен Семенченко небезпечним для України, і чи повинен він бути за ґратами, поки шукають докази його вини.

Я не вірю суддям, не вірю прокурорам, СБУ, адвокатам, але я вірю вам. А тому прошу надати юриста від Офісу президента, який був би присутній завтра 7 квітня на апеляційному засіданні і був би гарантом справедливості”, - сказала дружина екснардепа.

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

Володимир Зеленський заява кримінальна справа Дружина Семен Семенченко ПВК

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