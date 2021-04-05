Вибух на заводі у Харкові: суд взяв під арешт власника підприємства

Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Фото: khar.gp.gov.ua

У Харкові суд дозволив заарештувати підприємця, на заводі якого 2 квітня стався смертельний вибух.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, на одному із заводів міста підприємець, не маючи відповідних документів, орендував ангар і облаштував маслобійний цех.

2 квітня там стався вибух, в результаті якого одна людина отримала опіки, ще один чоловік загинув. Того ж дня підприємцю повідомили про підозру.

4 квітня Жовтневий районний суд м. Харкова розглянув та задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави стосовно підприємця. Досудове розслідування по вказаному кримінальному проваджені триває, проводяться слідчі дії”, - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, або виправні роботи на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, 2 квітня у Харкові на заводі сталася пожежа: загинула людина, ще одна людина госпіталізована.