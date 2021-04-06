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06 апреля 2021, 16:20 2282

Жена Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой о помощи

06 апреля 2021, 16:20 2282
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Жена нардепа 8 созыва и бывшего комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ее мужу юриста от Офиса президента.

Соответствующее обращение она опубликовала в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, Семен Семенченко "отдал независимости Украины все, рискуя своей жизнью, а иногда жизнью своей семьи и своих детей".

Также она рассказала, что 7 апреля в 11:00 апелляционный суд будет решать, является ли Семен Семенченко опасным для Украины, и должен ли он быть за решеткой, пока ищут доказательства его вины.

Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам. Поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который бы присутствовал завтра, 7 апреля на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости", - сказала жена экс-нардепа.

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.

Владимир Зеленский заявление уголовное дело Жена Семен Семенченко ЧВК

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