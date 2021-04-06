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06 квітня 2021, 14:21 296

НАБУ підтвердило проведення обшуків у родича голови ОАСК Павла Вовка

06 квітня 2021, 14:21 296
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Обшуки проходять в будівлі суду і за місцями проживання підозрюваних
Обшуки проходять в будівлі суду і за місцями проживання підозрюваних
Фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро підтвердило проведення обшуків у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва, детективи викрили “на гарячому” двох адвокатів.

Про це повідомляють пресслужба НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що адвокати обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання.

Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК”, - додали в НАБУ.

Також зазначається, що це вся інформація, яку може повідомити антикорупційне бюро з огляду на таємницю слідства.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що хабар у розмірі 100 тис доларів мав бути переданий для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.

Наразі одного з адвокатів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються невідкладні обшуки за місцями проживання та у інших приміщеннях, якими користуються вказані особи”, - розповіли в САП.

Також вирішується питання щодо затримання іншого адвоката, і повідомлення про підозру вказаним особам та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, НАБУ затримало брата глави ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч хабара - Лещенко.

НАБУ САП оаск Павло Вовк обшуки кримінальна справа хабар корупція

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