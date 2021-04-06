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06 квітня 2021, 12:11 95

Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ

06 квітня 2021, 12:11 95
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Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років
Фото: Нацполіція
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Двоє військових, які влаштували стрілянину у пасажирському поїзді Костянтинівка — Київ, були затримані із залученням спецназу.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину в купе потягу надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня близько 02:00.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія”, - йдеться в повідомленні.

Як з’ясували поліцейські, двоє чоловіків закрилися в купе та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події було заблоковане, пасажирів евакуювали. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім”.

Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження. В результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку, які прямували до Києва”, - розповіли в поліції.

Повідомляється, що одного із зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ.

стрілянина поїзд військові кримінальна справа поліція

Військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ
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