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05 квітня 2021, 17:34 32

Суд став на сторону Шкарлета у справі про плагіат в його працях

05 квітня 2021, 17:34 32
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Служителі Феміди вирішили, що в роботах міністра освіти плагіат шукали незаконно
Служителі Феміди вирішили, що в роботах міністра освіти плагіат шукали незаконно
Фото: із відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва постановив, що Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти незаконно шукав плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомив Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

11 вересня Нацагенство відреагувало на скарги і визнало, що у трьох роботах тодішнього в.о. міністра Шкарлета є плагіат.

За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом” - написав він.

Також Шкарлет звинуватив Нацагентство у "кампанії із дискредитації” та у зловживанні повноваженнями.

Як повідомляє "Українська правда”, у НАЗЯВО заяву Шкарлета поки коментувати не можуть, оскільки офіційно ще не опублікували рішення суду.

Нагадаємо, влітку минулого року в уряді розслідували можливий плагіат Шкарлета.

Тим часом очільник Міносвіти Шкарлет знову попався на "суцільному плагіаті": вчені проаналізували статтю для докторської дисертації в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили там 87,5% плагіату.

Зате вже у жовтні суд відкрив справу за позовом Шкарлета щодо звинувачення його у плагіаті. Т.в.о. міністра освіти позивався до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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