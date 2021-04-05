Глава ДБР Сухачов відмовився коментувати судове рішення у справі Пашинського

Суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим

Суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим

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Як пише RegioNews, про це розповів в інтерв'ю "Укрінформу" виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Під час досудового розслідування слідчі ДБР провели змістовну і якісну роботу по збору доказів та виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого. Підозра та обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні базувались, я підкреслюю, лише на належних та допустимих доказах", - сказав Сухачов.

Однак, додав він, наш кримінальний процес є змагальним, і у такому випадку суд віддав перевагу стороні захисту.

"Не коментуватиму судове рішення в позасудовому порядку", - додав керівник бюро.

Нагадаємо, 18 березня суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим.