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05 апреля 2021, 17:34 28

Суд встал на сторону Шкарлета по делу о плагиате в его трудах

05 апреля 2021, 17:34 28
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Служители Фемиды решили, что в трудах министра образования плагиат искали незаконно
Фото: из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева постановил, что Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования незаконно искал плагиат в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

11 сентября Нацагенство отреагировало на жалобы и признало, что в трех работах тогдашнего и.о. министра Шкарлета есть плагиат.

По моему иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - написал он.

Также Шкарлет обвинил Нацагентство в "кампании по дискредитации" и в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает "Украинская правда", в НАЗЯВО заявление Шкарлета пока комментировать не могут, поскольку официально еще не опубликовали решение суда.

Напомним, летом прошлого года в правительстве расследовали возможный плагиат Шкарлета.

Тем временем глава Минобразования Шкарлет снова попался на "сплошном плагиате": ученые проанализировали статью для докторской диссертации и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили там 87,5% плагиата.

Зато уже в октябре суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате. В.и.о. министра образования судился с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.

суд плагиат Минобразования Сергей Шкарлет решение

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