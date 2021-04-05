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05 квітня 2021, 12:49 151

Агента НАБУ Шевченка залишили під домашнім арештом

05 квітня 2021, 12:49 151
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Адвокат підозрюваного повідомляє про відсутність доказів у справі
Адвокат підозрюваного повідомляє про відсутність доказів у справі
Фото: з відкритих джерел
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Суд залишив під домашнім арештом позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка, якого підозрюють у причетності до створення приватної армії та незаконних поставках зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Захист вимагав скасування запобіжного заходу, але, враховуючи тяжкість статті, домашній арешт Шевченка вважається також хорошим результатом. Підозрюваний згоден з рішенням апеляційного суду, оскільки хотів залишитися на волі", - йдеться в повідомленні.

Адвокат підозрюваного Тарас Безпалий в заяві виданню повідомив, що у звинувачення немає доказів провини його підзахисного. Підозра базується на самій підозрі, уточнив адвокат.

Нагадаємо, 24 березня, СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка - через нібито створення ПВК та торгівлю з Росією. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Крім того, 26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

суд НАБУ СБУ адвокат Євген Шевченко

 
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