Агента НАБУ Шевченка залишили під домашнім арештом

Адвокат підозрюваного повідомляє про відсутність доказів у справі

Адвокат підозрюваного повідомляє про відсутність доказів у справі

Фото: з відкритих джерел

Суд залишив під домашнім арештом позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка, якого підозрюють у причетності до створення приватної армії та незаконних поставках зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Захист вимагав скасування запобіжного заходу, але, враховуючи тяжкість статті, домашній арешт Шевченка вважається також хорошим результатом. Підозрюваний згоден з рішенням апеляційного суду, оскільки хотів залишитися на волі", - йдеться в повідомленні.

Адвокат підозрюваного Тарас Безпалий в заяві виданню повідомив, що у звинувачення немає доказів провини його підзахисного. Підозра базується на самій підозрі, уточнив адвокат.

Нагадаємо, 24 березня, СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка - через нібито створення ПВК та торгівлю з Росією. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Крім того, 26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.