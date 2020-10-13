Суд відкрив справу за позовом Шкарлета щодо звинувачення його у плагіаті

Т.в.о. міністра освіти позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Т.в.о. міністра освіти позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Фото з відкритих джерел

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це повідомляється на сайті суду, інформує RegioNews.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях. Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження", - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності текстових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача.

Водночас ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді вже розслідують можливий плагіат Шкарлета.

11 серпня вчені проаналізували статтю для докторської дисертації в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили там 87,5% плагіату.