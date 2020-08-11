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11 серпня 2020, 18:17 5

Очільник Міносвіти Шкарлет знову попався на "суцільному плагіаті"

11 серпня 2020, 18:17 5
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Більшість тексту наукової роботи міністра було взято зф статті російської науковиці
Більшість тексту наукової роботи міністра було взято зф статті російської науковиці
Фото з відкритих джерел
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Вчені проаналізували статтю для докторської дисертації в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили там 87,5% плагіату.

Про це йдеться на сайті "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", пише RegioNews.

Аналіз статті "Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств" проводили Юрій Бойко та Василь Садовий.

Вони виявили у статті "суцільний плагіат" з двох джерел - Гончаренко Л. П. Процес забезпечення економічної безпеки підприємства (оригінал тут; архівна копія тут). і Економіка підприємства: Підручник / Під ред. С. Ф. Покропивного (18 розділ можна прочитати тут).

Експерти стверджують, що Шкарлет у своїй роботі переписує текст статті російського професора Людмили Гончаренко (в перекладі на українську), надрукований у 2004 році, і цієї роботи в списку літератури в статті Шкарлета немає.

"Збіги з чужими працями виявлені на семи сторінках з восьми, що становить 87,5%", - підсумовують науковці.

У порівняльних таблицях прямий плагіат позначено жовтим кольором, бірюзовим — синоніми та перефразування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді вже розслідують можливий плагіат Шкарлета.

Кабмін міністр плагіат Міносвіти вчені
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