Очільник Міносвіти Шкарлет знову попався на "суцільному плагіаті"

Більшість тексту наукової роботи міністра було взято зф статті російської науковиці

Більшість тексту наукової роботи міністра було взято зф статті російської науковиці

Фото з відкритих джерел

Вчені проаналізували статтю для докторської дисертації в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили там 87,5% плагіату.

Про це йдеться на сайті "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", пише RegioNews.

Аналіз статті "Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств" проводили Юрій Бойко та Василь Садовий.

Вони виявили у статті "суцільний плагіат" з двох джерел - Гончаренко Л. П. Процес забезпечення економічної безпеки підприємства (оригінал тут; архівна копія тут). і Економіка підприємства: Підручник / Під ред. С. Ф. Покропивного (18 розділ можна прочитати тут).

Експерти стверджують, що Шкарлет у своїй роботі переписує текст статті російського професора Людмили Гончаренко (в перекладі на українську), надрукований у 2004 році, і цієї роботи в списку літератури в статті Шкарлета немає.

"Збіги з чужими працями виявлені на семи сторінках з восьми, що становить 87,5%", - підсумовують науковці.

У порівняльних таблицях прямий плагіат позначено жовтим кольором, бірюзовим — синоніми та перефразування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді вже розслідують можливий плагіат Шкарлета.