В уряді розслідують можливий плагіат Шкарлета

За словами Дениса Шмигаля, ініціатором розслідування став сам Сергій Шкарлет

За словами Дениса Шмигаля, ініціатором розслідування став сам Сергій Шкарлет

Фото: ВВС Україна

Прем'єр-міністр України заявив, що в Кабміні вивчають питання можливого плагіату з боку виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це Шмигаль повідомив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

Ми проводимо відповідне розслідування. Про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося результатів, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі,представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему", – сказав Шмигаль.

Як відомо, сьогодні Денис Шмигаль також сказав, що Шкарлет призначений на посаду з випробувальним терміном.

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив виконуючим обов'язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Призначення Шкарлета на посаду міністра викликало обурення громадських активістів.

Активістів обурює, що Сергій Шкарлет – в минулому активний діяч Партії регіонів, прихильник Януковича і Табачника. Вони звертають увагу на плагіат у його наукових працях (його виявили учасники наукового волонтерського проекту False-science – сам пан Шкарлет заперечував наявність плагіату) і придбання його університетом автомобіля вартістю півтора мільйона гривень за кошти, виділені державою для підтримки університетів.