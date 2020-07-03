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03 липня 2020, 15:37 6

В уряді розслідують можливий плагіат Шкарлета

03 липня 2020, 15:37 6
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За словами Дениса Шмигаля, ініціатором розслідування став сам Сергій Шкарлет
За словами Дениса Шмигаля, ініціатором розслідування став сам Сергій Шкарлет
Фото: ВВС Україна
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Прем'єр-міністр України заявив, що в Кабміні вивчають питання можливого плагіату з боку виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це Шмигаль повідомив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

Ми проводимо відповідне розслідування. Про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося результатів, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі,представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему", – сказав Шмигаль.

Як відомо, сьогодні Денис Шмигаль також сказав, що Шкарлет призначений на посаду з випробувальним терміном.

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив виконуючим обов'язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Призначення Шкарлета на посаду міністра викликало обурення громадських активістів.

Активістів обурює, що Сергій Шкарлет – в минулому активний діяч Партії регіонів, прихильник Януковича і Табачника. Вони звертають увагу на плагіат у його наукових працях (його виявили учасники наукового волонтерського проекту False-science – сам пан Шкарлет заперечував наявність плагіату) і придбання його університетом автомобіля вартістю півтора мільйона гривень за кошти, виділені державою для підтримки університетів.

розслідування Деніс Шмигаль плагіат міністр освіти Сергій Шкарлет
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