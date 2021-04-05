У Рівному за дотриманням карантину будуть слідкувати рейдові групи

"Карантинні" рейди в обласному центрі почнуть проводити вже 6 квітня

"Карантинні" рейди в обласному центрі почнуть проводити вже 6 квітня

Фото: із відкритих джерел

У Рівному на місцевих ринках правоохоронці будуть проводити "карантинні" рейди, крім того, планують перевіряти торгові центри та кафе.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк, передає RegioNews.

Він розповів, що направив відповідне звернення до профільного управління з питань надзвичайних ситуацій, а також подав запити до Національної поліції, патрульної поліції і Держпродспоживслужби.

Уже з завтрашнього дня в закладах громадського харчування, на ринках, в ТРЦ буде відбуватись контроль та моніторинг ситуації. Будуть рейдові групи, котрі будуть з'являтись в тих чи інших місцях і фіксувати порушення санепідемвимог", - розповів Олександр Третяк.

Міський голова зазначив, що учасники рейдів будуть фіксувати заклади, де не дотримуються маскового режиму та дистанції, і будуть складати протоколи і виписувати штрафи.

Нагадаємо, у Рівному з 29 березня запровадили жорсткі карантинні обмеження, область перебуває у "помаранчевій” зоні карантину.