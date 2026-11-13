Вибух авто у Москві: колишній прессекретар Азарова у важкому стані – ЗМІ

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Вранці 13 листопада у Москві вибухнув позашляховик Toyota Fortuner. Водій автомобіля отримав тяжкі поранення, його госпіталізували

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що вибух стався на Кіровоградській вулиці в районі Чертанове. За попередньою інформацією, під днищем автомобіля здетонував саморобний вибуховий пристрій, який могли привести в дію дистанційно.

За інформацією російських медіа, за кермом перебував Сергій Заворотний – колишній прессекретар експрем'єра України Миколи Азарова, російський публіцист та прихильник антиукраїнської пропаганди.

Після вибуху чоловік вижив, однак його стан оцінюють як важкий. Російські медіа повідомляють, що він отримав численні травми, зокрема осколкові поранення, переломи та пошкодження кінцівок. Також стверджується, що йому ампутували ліву руку та підключили до апарата штучної вентиляції легень.

За попередніми даними, потужність вибухового пристрою могла становити близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Заворотний роками поширював антиукраїнські наративи: називав Євромайдан державним переворотом і звинувачував Захід у втручанні у внутрішні справи України та зовнішньому управлінні державою. Також він очолював проросійський інформаційний ресурс"Антифашист".

Крім того, Заворотний є співавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

Нині він обіймає посаду директора Центру інформаційних технологій Приморського державного аграрно-технологічного університету.

Довідка: Микола Азаров – колишній прем'єр-міністр України, який очолював уряд у 2010-2014 роках за президентства Віктора Януковича. 28 січня 2014 року подав у відставку. Після подій Євромайдану залишив Україну та переїхав до Росії, де, за повідомленнями ЗМІ, проживає в Москві.

Нагадаємо, вранці 12 листопада у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинув військовослужбовець. За даними російських ЗМІ, він мав звання полковника.