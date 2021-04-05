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05 апреля 2021, 16:26 131

В Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы

05 апреля 2021, 16:26 131
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"Карантиные" рейды в областном центре начнут проводить уже 6 апреля
"Карантиные" рейды в областном центре начнут проводить уже 6 апреля
Фото: из открытых источников
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В Ровно на местных рынках правоохранители будут проводить "карантинные" рейды, кроме того, планируют проверять торговые центры и кафе.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк, передает RegioNews.

Он рассказал, что направил соответствующее обращение в профильное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также подал запросы в Национальную полицию, патрульную полицию и Госпродпотребслужбу.

Уже с завтрашнего дня в заведениях общественного питания, на рынках, в ТРЦ будет проиодить контроль и мониторинг ситуации. Будут рейдовые группы, которые будут появляться в тех или иных местах и ​​фиксировать нарушения санепидемтребований", - рассказал Александр Третьяк.

Мэр отметил, что участники рейдов будут фиксировать заведения, где не соблюдают масочный режим и дистанцию, и будут составлять протоколы и выписывать штрафы.

Напомним, в Ровно с 29 марта ввели жесткие карантинные ограничения, область находится в "оранжевой" зоне карантина.

коронавирус карантин проверки горсовет Ровно

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