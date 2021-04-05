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05 квітня 2021, 15:34 2369

У Кабміні закликали "червоні” області перевести людей на дистанційку

05 квітня 2021, 15:34 2369
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Станом на 5 квітня у "червоній" зоні перебувають Київ та 10 регіонів
Станом на 5 квітня у "червоній" зоні перебувають Київ та 10 регіонів
Фото: із відкритих джерел
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У Кабінеті Міністрів закликали керівників органів державної влади у “червоних” зонах карантину перевести працівників на віддалений режим роботи.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Хочу подякувати нашим державним службовцям, які попри те, що в тому чи іншому регіоні запроваджуються "червоні" зони карантинних обмежень, продовжують виконувати свої обов'язки. Закликаю керівників максимально дотримуватись рекомендацій уряду про переведення працівників на віддалений режим роботи для дотримання карантинних обмежень", - сказав Немчінов.

Він зазначив, що віддалений режим роботи потрібний, оскільки в Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли столична влада обговорить питання продовження карантину в Києві.

коронавірус Кабмін робота регіони червона зона

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