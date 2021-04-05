У Харкові напали на волонтерів, які роздавали газету "Время Добкина"

Нападники застосували до них силу і відібрали пачку газет

Нападники застосували до них силу і відібрали пачку газет

У Харкові сьогодні, 5 квітня невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали газету "Время Добкина" і облили їх зеленкою.

Про це повідомляє видання RegioNews.

Відео опублікував Telegram-канал "ХарьковLife", проте через деякий час після публікації воно було видалене.

Інцидент стався об 11.50 в центрі міста біля станції метро "Держпром". На відео видно, як невідомі в чорному одязі напали на молодих людей, які роздавали газети.

Вони вилили зеленку їм в обличчя, штовхали, хапали за одяг, розкидали їхні речі і відібрали екземпляри газет, які вони роздавали. Як повідомили очевидці, нападників було троє. Один з них, якому на вигляд 35-40 років, фіксував напад на відео.

На місце події прибула поліція.

Інцидент прокоментував міський голова Харкова 2006-2010 років Михайло Добкін у себе в Telegram. Він розповів, що перший номер газети "Время Добкина" вийшов сьогодні, і тираж "розходиться, як гарячі пиріжки".

Добкін натякнув, що напад здійснили представники націоналістичних організацій, яких "прислали з міськради".

Харків'яни та гості нашого міста проявили небувалий інтерес до нового видання. Читають всі, від малого до великого. З міськради навіть загін націоналістів прислали, щоб і їм дісталося 50 примірників. За старою звичкою, послані націоналісти облили все навколо себе зеленкою. Дивні вони там, в міськраді! Ми б їм і так дали. А тепер обов'язково дамо - і газети, і зеленку, і нашу любов", - написав Михайло Добкін.

Нагадаємо, що Терехов доручив знести білборди з рекламою Добкіна, який був Харківським міським головою в 2006-2010 роках і заявив про намір балотуватися в мери Харкова на позачергових виборах, призначених на 31 жовтня.

Експерти вважають високими шанси Михайла Добкіна перемогти на виборах тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова.

Проведений 28 березня "Української соціологічної платформою" опитування харків'ян свідчить про те, що Михайло Добкін є лідером симпатій виборців - в першому і другому турах він перемагає Терехова.

Як раніше писав RegioNews з посиланням на джерело в міськраді, тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов почав війну з рекламниками, які розміщують в місті білборди з рекламою його головного конкурента на майбутніх мерських виборах Михайла Добкіна. Зокрема, директор Департаменту контролю міськради Олексій Артикуленко отримав команду в терміновому порядку розпочати демонтаж реклами Добкіна під виглядом боротьби з незаконною рекламою.

Також нагадаємо, що раніше ми писали, що харківська праворадикальна організація "фрайкора", вже двічі пошкоджували білборди, на яких розміщена реклама Михайла Добкіна, є союзником в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.