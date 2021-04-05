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05 квітня 2021, 15:41 189

У Сумах заборонили громадянам перебувати без масок у центрі міста

05 квітня 2021, 15:41 189
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У мерії вважають, що допоможе людям зрозуміти важливість карантинних обмежень
Рixabay
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У центрі міста Суми дотримання маскового режиму контролюватимуть патрульні поліцейські. Громадян без масок не пускатимуть на центральні вулиці міста.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, пише RegioNews з посиланням на прес-службу міськради.

"Ми повинні перекрити рух тим, хто ходить без масок, щоб люди знали - за відсутності маски вулицею не пройти. Звичайно, забезпечити пости по всьому місту складно, але в центрі вони точно повинні бути, наприклад на вул. 9 Травня, вул. Засумська, вул. Воскресенська, вул. Горького тощо", - сказав Лисенко.

Він висловив сподівання, що це допоможе людям зрозуміти, що коли з дому виходиш, треба взяти із собою маску.

"Адже іншого шляху немає - або вакцинація, або маски, соціальна дистанція і дезінфекція", - вважає мер.

Нагадаємо, у Сумах з 3 квітня посилили карантин: заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики.

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