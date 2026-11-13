Фото: Національна поліція

У Подільському районі Києва неповнолітній підліток через конфлікт щодо дівчини завдав ножових поранень 13-річному знайомому

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався днями на сходовій клітці в під’їзді житлового будинку.

За даними правоохоронців, між двома хлопцями тривалий час виникали сварки через дівчину. Того дня підозрюваний прийшов до будинку свого "суперника" і під час розмови двічі вдарив його ножем – у шию та праве плече.

На крики дитини вийшов сусід, який побачив закривавленого підлітка та негайно викликав швидку допомогу.

За висновками судово-медичної експертизи, хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема різану рану з пошкодженням плечової артерії. Наразі 13-річний потерпілий перебуває у лікарні, де продовжує лікування.

Слідчі спільно з ювенальними поліцейськими оперативно розшукали та затримали нападника. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.