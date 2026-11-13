09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 13:13

Не поділили дівчину: у Києві неповнолітній порізав 13-річного підлітка

13 листопада 2026, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Подільському районі Києва неповнолітній підліток через конфлікт щодо дівчини завдав ножових поранень 13-річному знайомому

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався днями на сходовій клітці в під’їзді житлового будинку.

За даними правоохоронців, між двома хлопцями тривалий час виникали сварки через дівчину. Того дня підозрюваний прийшов до будинку свого "суперника" і під час розмови двічі вдарив його ножем – у шию та праве плече.

На крики дитини вийшов сусід, який побачив закривавленого підлітка та негайно викликав швидку допомогу.

За висновками судово-медичної експертизи, хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема різану рану з пошкодженням плечової артерії. Наразі 13-річний потерпілий перебуває у лікарні, де продовжує лікування.

Слідчі спільно з ювенальними поліцейськими оперативно розшукали та затримали нападника. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Подільський район підлітки ніж ножове поранення дівчина ревнощі
У Києві чоловік підпалив Opel через пошкоджене вікно: поліція затримала підозрюваного
12 листопада 2026, 18:17
У Києві рецидивіст украв телефон в адміністраторки піцерії
12 листопада 2026, 16:19
У Києві затримали чоловіка, який обікрав два сигаретні кіоски за кілька днів
09 листопада 2026, 18:58
Всі новини »
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Прикордонники знищили гармати та склад росіян
13 листопада 2026, 14:35
На Рівненщині депутат-військовий отримав $6 тисяч за "вирішення питання" із СЗЧ
13 листопада 2026, 13:57
У Києві затримали чоловіка, який грабував жінок
13 листопада 2026, 13:55
Відбілював Єрмака та обіцяв зцілити дитину: "магу" Веліару оголосили підозру
13 листопада 2026, 13:35
Вибух авто у Москві: колишній прессекретар Азарова у важкому стані – ЗМІ
13 листопада 2026, 12:58
Прикордонники показали, як уразили замасковані укриття російських окупантів
13 листопада 2026, 12:41
На Харківщині жінка загинула через вибух невідомого пристрою
13 листопада 2026, 12:40
На Кіровоградщині знешкодили дві бойові частини російської ракети вагою по 400 кг
13 листопада 2026, 12:20
У Вінниці нібито побили сина загиблого військового: що з'ясували в ОК "Південь"
13 листопада 2026, 12:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »