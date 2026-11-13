Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники виявили та уразили замасковані укриття ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Бойові завдання виконували бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону. Вони уразили чотири укриття окупантів.

Також прикордонники знищили військовослужбовця РФ, який намагався сховатися у спальному мішку.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.