Прикордонники показали, як уразили замасковані укриття російських окупантів
На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники виявили та уразили замасковані укриття ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Бойові завдання виконували бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону. Вони уразили чотири укриття окупантів.
Також прикордонники знищили військовослужбовця РФ, який намагався сховатися у спальному мішку.
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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