10:15  28 березня
Коронавірус в Україні: за добу майже 12 тисяч нових випадків хвороби
13:29  27 березня
На "червоному" Прикарпатті дозволили роботу дитсадків та шкіл
09:57  28 березня
Доба на Донбасі: бойовики 11 разів стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
28 березня 2021, 13:50 296

У Рівному з 29 березня запроваджують жорсткі карантинні обмеження

28 березня 2021, 13:50 296
Читайте также на русском языке
Область перебуває у "помаранчевій” зоні карантину
Область перебуває у "помаранчевій” зоні карантину
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рівненська міська комісія з питань ТЕБ та НС посилила карантинні обмеження, які почнуть діяти з понеділка, 29 березня.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, передає RegioNews.

Сьогодні відбулось засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС. За результатами засідання прийнято рішення, що введення "червоної" зони на Рівненщині необхідно відтермінувати. То ж сьогодні, 27 березня, скликав оперативне засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийнято рішення ввести жорсткіші обмеження на території обласного центру”, – повідомив він.

Із понеділка, 29 березня, у Рівному заборонено:

  • проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та заходів з оцінювання якості освіти;
  • відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків, спецзакладів освіти та учнів 1-4 класів;
  • приймати відвідувачів закладів культури і проводити культурні масові заходи, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • приймати відвідувачів в закладах розважальної діяльності;
  • проводити групові заняття у школах естетичного виховання, крім індивідуальних занять із дотриманням карантинних заходів;

Крім того, на ринках запроваджують обмеження, передбачені для "червоного” рівня епіднебезпеки.

Нагадаємо, у Рівному посилюють карантин, школярів переведуть на дистанційку.

Рівне карантин горсовет Обмеження коронавірус

У Рівному з 29 березня запроваджують жорсткі карантинні обмеження
28 березня 2021, 13:50
У мерії Харкова витратили 200 тис. на підтримку онлайн-казино, - Шарій
28 березня 2021, 12:57
У "червоній” Чернігівській області не будуть обмежувати рух поїздів
28 березня 2021, 11:21
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua