У Рівному з 29 березня запроваджують жорсткі карантинні обмеження
Рівненська міська комісія з питань ТЕБ та НС посилила карантинні обмеження, які почнуть діяти з понеділка, 29 березня.
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, передає RegioNews.
Сьогодні відбулось засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС. За результатами засідання прийнято рішення, що введення "червоної" зони на Рівненщині необхідно відтермінувати. То ж сьогодні, 27 березня, скликав оперативне засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийнято рішення ввести жорсткіші обмеження на території обласного центру”, – повідомив він.
Із понеділка, 29 березня, у Рівному заборонено:
- проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та заходів з оцінювання якості освіти;
- відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків, спецзакладів освіти та учнів 1-4 класів;
- приймати відвідувачів закладів культури і проводити культурні масові заходи, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
- приймати відвідувачів в закладах розважальної діяльності;
- проводити групові заняття у школах естетичного виховання, крім індивідуальних занять із дотриманням карантинних заходів;
Крім того, на ринках запроваджують обмеження, передбачені для "червоного” рівня епіднебезпеки.
Нагадаємо, у Рівному посилюють карантин, школярів переведуть на дистанційку.