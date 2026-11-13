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13 листопада 2026, 13:35

Відбілював Єрмака та обіцяв зцілити дитину: "магу" Веліару оголосили підозру

13 листопада 2026, 13:35
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Фото: Національна поліція
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У Києві повідомили про підозру 27-річному езотерику Богдану Оріщенку, відомому як "маг" Веліар

Про це повідомили Поліція Києва та Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік скористався вразливим станом матері 7-річного хлопчика з тяжким діагнозом і виманив у неї 60 тисяч гривень за нібито магічне зцілення дитини.

У травні 2025 року жінка звернулася до "мага" по допомогу для свого сина. Хлопчик має тяжкий діагноз і розлади поведінки, які потребують корекції. Скориставшись психологічним станом матері, чоловік переконав її оплачувати консультації та обряди, які нібито мали допомогти дитині.

Загалом жінка переказала йому 60 тисяч гривень. Водночас жодного результату ці "ритуали" не дали.

Продавав диво-свічки та золотих буйволів

Як зазначають правоохоронці, окрім магічних консультацій та платних марафонів, чоловік заробляв на продажу різноманітних езотеричних товарів.

Зокрема, він пропонував статуетки "золотого буйвола, який допомагає мільйонерам", за 9 тисяч гривень, а також диво-свічки за 1300 гривень, які нібито допомагали позбутися "вроків".

Для залучення аудиторії "маг" також публікував розклади карт щодо перебігу війни та робив гучні передбачення. Зокрема, віщував, що киян із правого на лівий берег Дніпра перевозитимуть баржами.

Також він заявляв, що під час війни маги та відьми мають особливу силу не просто виживати, а й добре жити.

Відбілював репутацію Єрмака

Оріщенко також привертав увагу політичними прогнозами. На тлі вручення підозри колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку він у своїх відео в соцмережах намагався "відбілювати" його репутацію.

Зокрема, стверджував, що карти нібито показали: Єрмак особисто керує дронами, які атакують російські нафтопереробні заводи.

Крім того, у 2023 році "маг" Веліар хизувався нагородою від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як відомо, у червні 20216 року Національна поліція розпочала провадження за статтею про шахрайство щодо Богдана Оріщенка ("маг" Веліар).

Довідка: Богдан Оріщенко, відомий як "Маг Веліар", – український публічний персонаж, який позиціонує себе як езотеричний практик, таролог і маг. Він веде активну діяльність у соціальних мережах, де публікує контент на теми "магії", прогнозів і ритуальних практик.

У медіа та публічних джерелах його пов’язують із участю в різних інформаційних і суспільно-політичних акціях, що викликають резонанс.

Також Оріщенко фігурує в журналістських матеріалах як автор езотеричних проєктів і комерційних "магічних" послуг.

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