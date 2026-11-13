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13 листопада 2026, 13:55

У Києві затримали чоловіка, який грабував жінок

13 листопада 2026, 13:55
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Фото: Нацполіція
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У Києві затримали 40-річного чоловіка. Він раніше уже мав проблеми із законом, і тепер грабував жінок

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у дворі житлового будинку в Дніпровському районі чоловік підбіг до 21-річної дівчини та зірвав з її плеча сумку, в якій були фотоапарат, навушники, мобільний телефон та готівка. Загальна сума вкраденого перевищує 125 тисяч гривень.

За кілька днів він знову вчинив крадіжку. На зупинці громадського транспорту він вирвав з рук 33-річної перехожої сумку із зарядним пристроєм, навушниками, банківською карткою та 2000 гривень.

Тепер він може провести за ґратами сім років.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.

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