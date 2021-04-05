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05 квітня 2021, 15:56 304

Катастрофа АН-26: стало відомо, коли ДБР завершить розслідування

05 квітня 2021, 15:56 304
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Трагедія сталася 25 вересня
Трагедія сталася 25 вересня
Фото: ДСНС
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Державне бюро розслідувань має намір завершити розслідування причин катастрофи АН-26 вже у квітні.

Про це повідомив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов, пише RegioNews з посиланням на прес-службу Бюро.

За його словами, слідчим максимально швидко вдалося встановити причини катастрофи.

"На жаль, загиблих хлопців вже не повернеш, але винуватці катастрофи повинні бути покарані. Інакше ніхто не зможе гарантувати уникнення подібних трагедій у майбутньому. Це перше в історії України розслідування авіакатастрофи, як цивільної, так і військової авіації, яке слідство розкрило за півроку", - повідомив Сухачов.

Нагадаємо, 25 вересня під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. В ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

Україна авіакатастрофа літак катастрофа АН-26

 
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