Катастрофа АН-26: стало известно, когда ГБР завершит расследование

Трагедия произошла 25 сентября

Трагедия произошла 25 сентября

Фото: ГСЧС

Об этом сообщил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Бюро.

По его словам, следователям максимально быстро удалось установить причины катастрофы.

"К сожалению, погибших ребят уже не вернешь, но виновники катастрофы должны быть наказаны. Иначе никто не сможет гарантировать избежания подобных трагедий в будущем. Это первое в истории Украины расследования авиакатастрофы, как гражданской, так и военной авиации, которое следствие раскрыло за полгода", - сообщил Сухачев.

Напомним, 25 сентября под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.