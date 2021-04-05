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05 апреля 2021, 15:56 8

Катастрофа АН-26: стало известно, когда ГБР завершит расследование

05 апреля 2021, 15:56 8
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Трагедия произошла 25 сентября
Трагедия произошла 25 сентября
Фото: ГСЧС
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Государственное бюро расследований намерено завершить расследование причин катастрофы АН-26 уже в апреле.

Об этом сообщил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Бюро.

По его словам, следователям максимально быстро удалось установить причины катастрофы.

"К сожалению, погибших ребят уже не вернешь, но виновники катастрофы должны быть наказаны. Иначе никто не сможет гарантировать избежания подобных трагедий в будущем. Это первое в истории Украины расследования авиакатастрофы, как гражданской, так и военной авиации, которое следствие раскрыло за полгода", - сообщил Сухачев.

Напомним, 25 сентября под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

Украина авиакатастрофа самолет катастрофа АН-26

 
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