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05 квітня 2021, 13:45 1949

Терехов злякався кримінального покарання і скасував очне навчання для 5-11 класів

05 квітня 2021, 13:45 1949
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Рішення про скасування очного навчання в учнів 5-11 класів харківських шкіл було прийнято в неділю ввечері
Рішення про скасування очного навчання в учнів 5-11 класів харківських шкіл було прийнято в неділю ввечері
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Сьогодні, 5 квітня, у Харкові закінчилися канікули. Учні середньої та старшої шкіл будуть навчатися дистанційно.

Про це стало відомо ввечері 4 квітня, коли у батьківські чати почала надходити інформація про зміну формату навчання, передає RegioNews.

Спочатку, навчання для школярів 5-11 класів повинно було початися з 5 квітня в змішаному форматі – 2 дні в школі, 3 дні дистанційно. При цьому учні початкової школи будуть навчатися в школах.

Однак у соцмережах почали з'являтися гнівні пости та коментарі харків'ян на адресу мерії і її тимчасового керівника Ігоря Терехова.

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19. Волонтер і помічник народного депутата України Яни Зінкевич Максим Зеленський звернувся до депутатів міської ради з проханням відреагувати на дану ситуацію і не пускати наших дітей в школи, як мінімум найближчі два тижні, поки не пройде пік захворюваності.

Зазначимо, що станом на 5 квітня, Харківська область, Харків, зокрема, є антилідером в рейтингу захворюваності COVID-19 – 1155 по області та 853 випадки по місту. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Нагадаємо, вчора харківський журналіст Дмитро Коган написав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Раніше ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Як відомо, за даними харківського обласного лабораторного центру, за минулу добу в області померло 28 пацієнтів. Це рекордна кількість летальних випадків за добу з початку пандемії.

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