В Харькове напали на волонтеров, которые раздавали газету "Время Добкина"

Нападавшие применили к ним силу и отобрали пачку газет

Нападавшие применили к ним силу и отобрали пачку газет

В Харькове сегодня, 5 апреля неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали газету "Время Добкина" и облили их зеленкой.

Об этом сообщает издание RegioNews.

Видео опубликовал Telegram-канал "ХарьковLife", однако через некоторое время после публикации оно было удалено.

Инцидент произошел в 11.50 в центре города возле станции метро "Госпром". На видео видно, как неизвестные в черной одежде напали на молодых людей, которые раздавали газеты.

Они вылили зеленку им в лицо, толкали, хватали за одежду, разбросали их вещи и отобрали экземпляры газет, которые они раздавали. Как сообщили очевидцы нападавших было трое. Один из них, которому на вид 35-40, фиксировал нападение на видео.

На место происшествия прибыла полиция.

Инцидент прокомментировал городской голова Харькова 2006-2010 годов Михаил Добкин у себя в Telegram. Он рассказал, что первый номер газеты "Время Добкина" вышел сегодня, и тираж "расходится, как горячие пирожки".

Добкин намекнул, что нападение совершили представители националистических организаций, которых "прислали из горсовета".

Харьковчане и гости нашего города проявили небывалый интерес к новому изданию. Читают все, от мала до велика. Из горсовета даже отряд националистов прислали, чтобы и им досталось 50 экземпляров. По старой привычке посланные националисты облили всё вокруг себя зеленкой. Странные они там, в горсовете! Мы бы им и так дали. А теперь обязательно дадим - и газеты, и зелёнку, и нашу любовь", - написал Михаил Добкин.

Напомним, что Терехов поручил снести билборды с рекламой Добкина, который был Харьковским городским головой в 2006-2010 годах и заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова на внеочередных выборах, назначенных на 31 октября.

Эксперты считают высокими шансы Михаила Добкина победить на выборах временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.

Проведенный 28 марта "Украинской социологической платформой" опрос харьковчан свидетельствует о том, что Михаил Добкин является лидером симпатий избирателей – в первом и втором турах он побеждает Терехова.

Как ранее писал RegioNews со ссылкой на источник в горсовете, временный мэр Харькова Игорь Терехов начал войну с рекламщиками, которые размещают в городе билборды с рекламой его главного конкурента на предстоящих мэрских выборах Михаила Добкина. В частности, директор Департамента контроля горсовета Алексей Артикуленко получил команду в срочном порядке начать демонтаж рекламы Добкина под видом борьбы с незаконной рекламой.

Также напомним, что ранее мы писали, что харьковская праворадикальная организация "Фрайкор", уже дважды повреждавшая билборды, на которых размещена реклама Михаила Добкина, является союзником и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.