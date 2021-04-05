У Львові можуть зупинити авіаційне та залізничне сполучення - Садовий

У місті діє жорсткий карантин мінімум до 12 квітня

У місті діє жорсткий карантин мінімум до 12 квітня

Фото: із відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий допускає запровадження в місті повного локдауну, зокрема, закриття авіаційного та залізничного сполучення.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Він розповів, що в міських медичних закладах госпіталізовані 1112 людей. Пацієнти продовжують поступати кожного дня не дивлячись на збільшення ліжок у COVID-лікарнях.

Андрій Садовий додав, що у неділю госпіталізували 46 нових важкохворих пацієнтів. Ситуація із поширенням коронавірусу в місті залишається складною.

Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом", - сказав мер Львова.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Львові продовжили до 12 квітня, транспорт переходить в режим спецперевезень.

2 квітня у Львові біля лікарні утворилася черга "швидких" із хворими на COVID-19.