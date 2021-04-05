У Полтаві підприємці протестують проти жорсткого карантину

Представники бізнесу ринків мітингують проти закриття ринків

Представники бізнесу ринків мітингують проти закриття ринків

Фото: zmist.pl.ua

Сьогодні, 5 квітня у Полтаві під будівлею ОДА підприємці вкотре вийшли на акцію протесту проти жорсткого карантину.

Про це повідомляє Суспільне, видання "Зміст", передає RegioNews.

Підприємці, які працюють на центральному речовому ринку у Полтаві, вдруге вийшли на пікет, щоб висловити своє невдоволення закриттям ринків на період дії карантину.

Вони заявляють, що черговий локдаун "вдарить" по малому бізнесу.

Подібна акція відбулася 1 квітня. Тоді керівництво обласної адміністрації повідомило, що скасувати обмеження на роботу ринків неможливо.

У Полтавській області з 3 по 17 квітня діють посилені обмеження, вони стосуються роботи кафе, ресторанів і ТРЦ. Також на час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

Нагадаємо, 1 квітня у Полтаві підприємці влаштували протест, вони вимагають, щоб речовий і продуктовий ринки не закривали.