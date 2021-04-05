Стало відомо, коли столична влада обговорить питання продовження карантину в Києві

З 5 квітня у столиці діє посилений локдаун

З 5 квітня у столиці діє посилений локдаун

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Рішення про продовження посиленого карантину у Києві буде ухвалено наступного тижня. Зараз влада спостерігає за динамікою захворювання на коронавірус у столиці.

Як пише RegioNews, про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, рішення про продовження локдауну буде ухвалено через тиждень.

"У понеділок будемо бачити динаміку по COVID. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня", - повідомив він.

Крім цього Поворозник зазначив, що столична влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві запровадили більш суворі карантинні обмеження, які діятимуть з 5 до 16 квітня. Серед основних заборон: громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках, а школи та дитячі садочки переходять на дистанційне навчання.