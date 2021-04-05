09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
08:11  05 квітня
За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 10:55 91

Минулої доби в трьох регіонах не зробили жодного щеплення від COVID-19

05 квітня 2021, 10:55 91
Читайте также на русском языке
Він початку кампанії вакцинації першу дозу препарату отримали 291 822 осіб, другу - всього 2
Він початку кампанії вакцинації першу дозу препарату отримали 291 822 осіб, другу - всього 2
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 4 квітня у Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

1 258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні. 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу - 291 822 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - дві людини", - написав Степанов.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень минулої доби стали Харківська (250) та Львівська (110) області, а також Київ (130).

У решті регіонів кількість зроблених за добу щеплень коливається в межах від 10 до 88.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській та Херсонській областях за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

вакцинація Україна регіони коронавірус вакцина щеплення

У Полтаві підприємці протестують проти жорсткого карантину
05 квітня 2021, 10:30
Стало відомо, коли столична влада обговорить питання продовження карантину в Києві
05 квітня 2021, 10:12
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
05 квітня 2021, 09:24
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua