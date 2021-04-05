Минулої доби в трьох регіонах не зробили жодного щеплення від COVID-19

Він початку кампанії вакцинації першу дозу препарату отримали 291 822 осіб, другу - всього 2

Він початку кампанії вакцинації першу дозу препарату отримали 291 822 осіб, другу - всього 2

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 4 квітня у Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

1 258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні. 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу - 291 822 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - дві людини", - написав Степанов.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень минулої доби стали Харківська (250) та Львівська (110) області, а також Київ (130).

У решті регіонів кількість зроблених за добу щеплень коливається в межах від 10 до 88.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській та Херсонській областях за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.